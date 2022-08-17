Ümit Özdağ, AK Parti standını ziyaret etti! Yaptığı çıkış sonrası beklemediği bir cevap aldı: "Sizi üye yapalım"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un İlkadım ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette ilginç bir olay yaşadı. AK Parti standını ziyaret eden Özdağ, "Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz." deyince AK Partililer, "Sizi üye yapalım" cümlesiyle karşılık verdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, programı çerçevesinde bugün Samsun'a geldi. İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi’nde partililerle bir araya gelen Ümit Özdağ, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

"SURİYELİLERİ YOLLAMAK İÇİN İMZA TOPLUYORMUŞSUNUZ"

Esnaf ziyareti sırasında meydana gelen Özdağ, AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı’nın standını görünce ziyaret etti. Burada AK Partili görevlilere selam veren Özdağ, "Arkadaşlar nasılsınız? Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. Suriyelileri toplayacaksanız imza verelim” dedi.

Ümit Özdağ, AK Parti standını ziyaret etti! Yaptığı çıkış sonrası beklemediği bir cevap aldı: Sizi üye yapalım

"SURİYELİLER PEYDERPEY GİDİYORLAR ZATEN"

Bunun üzerine AK Partililer ise Özdağ'a beklemediği bir yanıt vererek, "Standımıza hoş geldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım” dedi.

Ümit Özdağ, AK Parti standını ziyaret etti! Yaptığı çıkış sonrası beklemediği bir cevap aldı: Sizi üye yapalım

ESNAFTAN YEM ALDI, YEMİ VERDİĞİ ÇOCUK SURİYELİ ÇIKTI

Öte yanan esnaf ziyareti sırasında bir esnafın, “Başkanım, bu yemden almazsanız başkan olamazsınız” sözü sonrası dükkana giren Özdağ, 10 TL’lik kuş yemi satın aldı. Yemi dağıtmak için küçük bir çocuğuna veren Özdağ, Suriyeli olduğunu anladığı çocuğa işaretlerle yemi kuşlara vermesi gerektiğini anlattı.

Ümit Özdağ, AK Parti standını ziyaret etti! Yaptığı çıkış sonrası beklemediği bir cevap aldı: Sizi üye yapalım

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