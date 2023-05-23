Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Görüşmelerimiz olumlu

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakını destekleme kararını açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrilmişti. Özdağ, "Kılıçdaroğlu ile görüşmelerimiz olumlu gidiyor ancak henüz netleşen bir şey yok" dedi.

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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Görüşmelerimiz olumlu

Ümit Özdağ yapmış olduğu açıklamada, " Süreç devam ediyor Hatay dönüşü akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 2,2 oranında oy aldı.

Zafer Partisi'nin 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'na mı Cumhur İttifakı'na mı destek vereceği merak ediliyor.

''GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYORUZ''

Basın toplantısı düzenleyen Ümit Özdağ, Millet İttifakı ile görüşmelerin devam ettiğini bu akşam Hatay dönüşü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söyledi.

Özdağ, anlaşılırsa yarın saat 11.00'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacaklarını belirtti.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Görüşmelerimiz olumlu

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

''Süreç devam ediyor. Hatay dönüşü akşam Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim. Kamuoyu ile şekillenme bittiği zaman paylaşacağız. Anlaşırsak Kılıçdaroğlu ile yarın 11.00'de açıklama yapacağız. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz.''

SİNAN OĞAN, ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

14 Mayıs seçiminde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 2. turda Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Oğan'ın açıklaması kendi politik tercihidir, bizi bağlamaz.'' demişti.

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