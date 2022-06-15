Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! "Türkiye’yi size böldürtmeyiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milliyetçi tutumu ve dobra tavırlarıyla son dönemin en çok konuşulan siyasetçiler arasında yerini aldı. Tüm partilere karşı gardını alan Özdağ, bu defa HDP'ye acımadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisini hedef aldığı mesajını alıntılayan Özdağ, "Türkiye’yi size böldürtmeyiz" mesajıyla sevenlerinden tam destek aldı.

"TÜRKİYE'Yİ SİZE BÖLDÜRTMEYİZ"

Ümit Özdağ, kendisini hedef alan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yazısını alıntılayıp, "Zafer Partisini senin tehditlerinle belediye başkanını görevden alan parti ile karıştırma.HDP’nin sığınmacıların Türkiye’de kalmasını istemesinin nedeni Suriye’de pkkistan kurulması ve Türkiye’de iç savaş çıkmasıdır.Türkiye’yi size böldürtmeyiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, canlı yayın bağlantısıyla vatandaşın sorunlarını dinledi ve onlarla bağlantı yoluyla iletişime geçti. Burada oğlunun sağlık sorunlarından ve hastane sürecinden bahseden bir vatandaşa "Geçmiş olsun, oğlunuza Allah’tan şifa diliyoruz. Umarız ki bu olaylar daha devam etmez. Bahsettiğiniz gibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sorumsuz beyanları umarım ki biter bunun gibi olaylara bir daha yol açmaz." şeklinde yanıt veren Gergerlioğlu, Özdağ'ı hedef göstermişti.