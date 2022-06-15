Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! "Türkiye’yi size böldürtmeyiz"15 Haziran 2022 Çarşamba hava durumu: Gökyüzü size sonradan gülümseyecek! Plaj alışverişleri yapılsın!Samime isminin anlamı nedir, Samime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülfam isminin anlamı nedir, Gülfam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vahdet isminin anlamı nedir, Vahdet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mahmud isminin anlamı nedir, Mahmud ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Haldun isminin anlamı nedir, Haldun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Günbek isminin anlamı nedir, Günbek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gücalp isminin anlamı nedir, Gücalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çetmen isminin anlamı nedir, Çetmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! "Türkiye’yi size böldürtmeyiz"

Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! "Türkiye’yi size böldürtmeyiz"

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisine atıfta bulunduğu mesajına jet hızıyla yanıt verdi. HDP'li isme acımayan Özdağ "Türkiye’yi size böldürtmeyiz" ifadeleriyle büyük destek topladı.

Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! "Türkiye’yi size böldürtmeyiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, milliyetçi tutumu ve dobra tavırlarıyla son dönemin en çok konuşulan siyasetçiler arasında yerini aldı. Tüm partilere karşı gardını alan Özdağ, bu defa HDP'ye acımadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisini hedef aldığı mesajını alıntılayan Özdağ, "Türkiye’yi size böldürtmeyiz" mesajıyla sevenlerinden tam destek aldı.

Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! Türkiye’yi size böldürtmeyiz

"TÜRKİYE'Yİ SİZE BÖLDÜRTMEYİZ"

Ümit Özdağ, kendisini hedef alan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yazısını alıntılayıp, "Zafer Partisini senin tehditlerinle belediye başkanını görevden alan parti ile karıştırma.HDP’nin sığınmacıların Türkiye’de kalmasını istemesinin nedeni Suriye’de pkkistan kurulması ve Türkiye’de iç savaş çıkmasıdır.Türkiye’yi size böldürtmeyiz." ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! Türkiye’yi size böldürtmeyiz

NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, canlı yayın bağlantısıyla vatandaşın sorunlarını dinledi ve onlarla bağlantı yoluyla iletişime geçti. Burada oğlunun sağlık sorunlarından ve hastane sürecinden bahseden bir vatandaşa "Geçmiş olsun, oğlunuza Allah’tan şifa diliyoruz. Umarız ki bu olaylar daha devam etmez. Bahsettiğiniz gibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sorumsuz beyanları umarım ki biter bunun gibi olaylara bir daha yol açmaz." şeklinde yanıt veren Gergerlioğlu, Özdağ'ı hedef göstermişti.

Ümit Özdağ, HDP'li Gergerlioğlu'nu perişan etti! Türkiye’yi size böldürtmeyiz

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT