Suların durulmadığı İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın iddiaları partisinden ihraç edilmesiyle sonuçlandı. İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından dün savunması alınan Özdağ, alınan kararla oy birliğiyle partisinden ihraç edildi. Bunun üzerine Ümit Özdağ, İYİ Parti'den neden ihraç edildi? Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÜMİT ÖZDAĞ, İYİ PARTİDEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin Anayasa Taslağı hazırladığını öne sürmüştü.

İYİ Parti'den Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ’ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 yılında Japonya'nın Tokyo kentinde Muzaffer ve Gönül çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 59 yaşında olan Özdağ, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma görevlisi , Doçent ve Profesör olarak görev yaptı.

25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi. 27. dönemde İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti.

İngilizce ve Almanca bilen Özdağ, Bekar ve 1 çocuk babasıdır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İHRAÇ EDİLME SÜRECİ

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarda bulunmuştu. Kavuncu, bunun üzerine Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Kavuncu hakkında soruşturma soruşturma başlatılmıştı.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.

Özdağ da savunmasını partiye yazılı olarak iletmişti.