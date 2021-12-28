Ümit Özdağ kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi partiden? İşte, Ümit Özdağ'ın biyografisi...

İzmir'de kameraları açtırıp, Suriyeli bir esnafın kuyumcusuna giren ve hesap sorar gibi dükkan sahibini aşağılayan Ümit Özdağ hakkında "Ümit Özdağ kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi partiden?" soruları merak konusu oldu. Suriyeli kuyumcunun ,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldığını duyan Özdağ'ın "ülkene gitmeyi düşünmüyor musun?" diye sorması sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte, Ümit Özdağ'ın biyografisi...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ PARTİDEN? İŞTE, ÜMİT ÖZDAĞ'IN BİYOGRAFİSİ...

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında Tokyo, Japonya'da dünyaya geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı, Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazarı olan Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversitede yıllarca eğitim verdi. 1993 yılında doçent, 2001 yılında profesör unvanına sahip oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.