Ümit Özdağ, mahkemenin ihraç kararını değerlendirdi: Muğla İl Teşkilatından 45 kişi baskılarla istifa ettirildi!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihracında mahkemenin sonucunu bekleyeceğini söyleyen Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ı ziyaret edeceğini belirterek, “Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Muğla’ya giderek kendisine teşekkür edeceğimi söylemiştim. Bu basın toplantısından hemen sonra Muğla’ya yola çıkacağım” dedi.

'İYİ PARTİ İÇERİSİNDE LİYAKATSİZ VE KÖTÜ YÖNETİM' VURGUSU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, kendisi hakkında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararı değerlendirerek, İYİ Parti’den ihraç edilmesine gerekçe olarak gösterilen bütün açıklamalarının arkasında olduğunu ifade etti. Özdağ, “İYİ Parti içerisinde liyakatsiz ve kötü bir yönetim tarzı olduğuna dair eleştirilerim olmuştu. Daha disiplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini bilmeyen ve avukat olmasına rağmen usul yönünden bozulacak bir davaya öncülük eden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bu görevde 2015 yılında AK Parti aday adayı başvurusu dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bu kişi maalesef partimizde en kritik makamların birisinde genel sekreterlik koltuğunda oturuyor.

Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!

Dün bir televizyon programında benim açmış olduğum davanın sonuçlanmasıyla ilgili olarak ‘28 gün içerisinde mahkeme bir karar verdi. Tabii bu anlamda Türk yargısının daha önce birinci yargı reform paketiyle devam eden yargı reformu paketleriyle bu Türk yargısının süratine mutluluk verici bir gelişme.'

Uğur Poyraz, yargı taraflı davranarak, çok hızlı davrandı. Hızlı bir karar verdi. 'Burada siyasi müdahale var.' Oysa bu büyük bir yalan. Yargı bu konuda Siyasi Partiler Kanunu 57. maddesine göre 30 gün içinde karar vermek zorunda, 28 günde karar verdi. Yargının hızlı çalışması söz konusu, taraflı çalışması söz konusu değil.

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Bunu televizyonda söyleyeceğine bu dosyada vekaleti vardı, kamuoyunu bu şekilde aldatıcı, yalan ifadelerle manipüle edeceğine, dosyandaki vekaletine dayanıp yanında çalışan genç avukatları yollayacağına dosyanın arkasında dursaydı. Ama ihraç davası açmayı bilmediği için mahkeme süresinin bitiminden iki gün önce davayı, ihracı iptal etti” ifadelerini kullandı.

"MAHKEMENİN ALMIŞ OLDUĞU KARARA HERKES SAYGI DUYMALI"

81 il başkanı içinde yalnızca İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ın konunun mahkemeye intikal ettiğini, mahkemenin sonucunu bekleyeceğini söylediğini hatırlatan Özdağ, Şekerdağ’ın bütün baskılara direndiğini belirtti. Özdağ, “Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Muğla’ya giderek kendisine teşekkür edeceğimi söylemiştim. Bu basın toplantısından hemen sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya eğer gidersem gereken yapılacakmış.

Muğla İl Teşkilatı’na baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl Başkanı bana mesaj atarak, iki sivil polisin kendisini evinden alarak partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum. Mahkeme kararını alır almaz bu basın toplantısını yapacağıma dair İYİ Parti Grubu’na bilgi verdim. Basın toplantısını öyle düzenledim. İYİ Parti milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim” dedi.

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"HDP, TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI YANINDA YR ALMAKTADIR"

HDP’nin kapatılmasına ilişkin olarak Özdağ, “HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Demokrat Parti, Saadet Parti ne oluyor? HDP ve öncüleri bir terör örgütüyle emir komuta zinciri içinde olan Kandil ve İmralı’dan aldıkları talimatı yaşama geçiren, Kandil’in ve Öcalan’ın talimatlarını yaşama geçirdikleri pek çok kez mahkeme kararıyla sabit olmuş, üstelik AK Parti’nin PKK ile müzakere sürecinde tespit edilmiş bir yapılanmadır. Türkiye’nin menfaatleri ile ilgili her hususta Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında olmuştur. HDP, Türkiye’nin düşmanları yanında yer almaktadır. HDP ile ilgili atılacak adım, HDP’nin kapatılmasıdır” şeklinde konuştu.