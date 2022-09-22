Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını sığınmacıların çıkardığı iddiasını yalanladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde dün çıkan orman yangını kontrol altın alınırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangını sığınmacıların çıkardığını iddia etti. Bu iddianın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklamada bulundu.

Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha

YANGINI SIĞINMACILAR ÇIKARDI İDDİASI

Özdağ'ın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor." ifadesin kullandığı paylaşımı alıntılayarak cevap veren Çataklı şunları kaydetti:

"Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış! İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi."

Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha

YANGININ NEDENİ DE BELLİ OLDU

Çataklı'nın açıklaması sonrası yangını çıkaran kişinin de 85 yaşında bir arıcı olduğu ortaya çıkmış oldu.

Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha

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