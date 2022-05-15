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Ümit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, cami tuvaletinde uyuşturucu kullanan mülteciler ile ilgili gönderi paylaştı. Özdağ'a vatandaşlar tarafından birçok eleştiri geldi.

Ümit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden oldu

Sığınmacılar ile ilgili söylemleriyle gündem olmaya devam eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta, ülkeye kaçak yollarla gelmiş sığınmacıların, Esenyurt'ta bir caminin tuvaletinde uyuşturucu kullandığını iddia etti. "Cami tuvaletinde muhacirler..." yazarak gönderim yaptığı paylaşıma bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Ümit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden olduÜmit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden oldu

"YEREL BASINA BASKI UYGULANIYOR, SIĞINMACI HABERİ YAPMALARI ENGELLENİYOR"

Ümit Özdağ sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uyuşturucu kullandıklarını iddia ettiği sığınmacıların fotoğrafını kullanarak, "Esenyurt’ta camii tuvaletlerinde Uyuşturucu kullanan muhacirler. Yerel basına ağır baskı uygulanarak sığınmacı/ kaçak haberleri yapmaları engelleniyor. Suç kayıtları girilmiyor. Türkler daha fazla suç işliyor yalanı utanmazca söyleniyor." şeklinde yazdı.

Ümit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden olduÜmit Özdağ sığınmacıların cami tuvaletinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti Paylaşımı eleştirilere neden oldu

Paylaşım sonrası vatandaşlar o kameranın oraya nasıl yerleştirildiğini merak ederken kimi de fotoğraftakilerin sığınmacı olduklarına dair bilginin nereden geldiğini sordu. 

Bir kullanıcının paylaşılan fotoğrafı alıntılayarak "Siyaseten bir şey olamayacağını anlayınca cami tuvaletinde röntgenciliğe soyunmuş" şeklindeki paylaşımı için de Özdağ, "Uyuşturucu müptelası sığınmacıları göstermem sizi neden rahatsız etti? Sizin uyuşturucu çetesi ile menfaat ilişkiniz mi var? Yarın çocuğunuzun tuvalette uyuşturucu kullanırken ölürse bu attığınız pislik için pişman olmaz mısınız? Biraz nezaket sizin için bile iyi olur." şeklinde cevap verdi.

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