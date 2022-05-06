Ümit Özdağ "Soylu, İstanbul ve Ankara'dan Çevik Kuvvet getirtmiş" demişti! İçişleri Bakanlığı önünde Özdağ'ı, Hayvanları Koruma ekipleri karşıladı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sular durulmuyor. Özdağ'ın mülteci propagandasına tepki gösteren Bakan Soylu, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında "Ümit Özdağ hayvandan aşağı bir adamdır " ifadelerini kullanmış, Zafer Partisi liderini harekete geçirmişti. 6 Mayıs tarihinde bakanlığın binasına gideceğini söyleyen Özdağ, "İstanbul ve Ankara'dan Çevik Kuvvet çağrıldı" ifadelerini kullandı ancak, gerçek bambaşka çıktı.

HAYVANLARI KORUMA EKİPLERİNCE KARŞILANDI

"İstanbul’dan bile Çevik Kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun. Rezil korkak." açıklamasında bulunan Özdağ'ı, İçişleri Bakanlığı'nın önünde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri karşıladı. Özdağ'a yanıt vermeyen Süleyman Soylu, yaptığı taşlama sanatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.