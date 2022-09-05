Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ : "Türk Milleti, devletini yitirmiş durumdadır"

Bugün, Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi, ülkemizde sığınmacı olarak kalan mültecilerin ya da kaçak göçmenlerin kendi vatanlarına dönmeleri için hazırlamış oldukları "Anadolu Kalesi Projesi" hakkında detayları aktardı. Projenin tanıtımı öncesi konuşma yapan Genel Başkan Ümit Özdağ, "Ülkemiz, Filistin’in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ, DEVLETİNİ YİTİRMİŞ DURUMDADIR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi, Türkiye’nin örtülü ve sessiz bir istila ile işgal edilmesine direnmektedir. Türkiye’de devlet Lübnanlaşmakta, coğrafya Filistinleşmektedir. Lübnan’da devlet, mezhepler ve dinler arasında paylaştırılmıştır. Devletimiz ise AKP tarafından cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmiştir. Devlet Lübnanlaştırılmaktadır. Ülkemiz, Filistin’in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır. Kimse ‘çok bir şey alınmadı’ demesin. İsrail kurulduğunda ancak yüzde 7’si Yahudilere aitti toprakların.

Özetle Türk Milleti, devletini yitirmiş durumdadır. Çünkü 20 yıldır Türkiye’yi, Türk zihniyeti değil sözde siyasal ümmetçi, özde Türk düşmanı bir zihniyet talan ve fethetmektedir. Son 20 yılda tarihin en büyük soygunlarından birisi Türkiye’de yaşanmıştır. Zafer Partisi, bir yıl içinde Türk siyasetinde en önemli belirleyicilerden birisi olmuştur. Zafer Partisi, sadece kendi politikaları ile Türk halkını, seçmeni etkilemekle kalmamış, iktidar ve muhalefetteki düzen partilerine de bilgisayar dili ile format atmıştır.

Siyasetin ayrımı, ülkemizin sürüklenmeye çalışıldığı iç savaş tehdidini bertaraf edecek Zafer Partisi ile sığınmacıları geri yollayamayacak, iç savaş tehdidini bertaraf edemeyecek düzen partiler arasındadır. Haziran 2023 seçimleri bir referandum olacaktır. Bu referandumun sorusu, ‘Türkiye, Türkiye olarak kalsın mı, yoksa göçmenistan mı olsun’ şeklindedir. ‘Türkiye, Türkiye kalsın’ diyenler Zafer Partisi’ni, ‘kalmasın’ diyenler düzen partilerini seçecektir.”

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Konuşmalarını sonlandıran Özdağ'ın ardından Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır da hazırlamış oldukları "Anadolu Kalesi Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Türkiye'ye "Bireysel göç ile gelenler" ve "Kitlesel göç ile gelenler" konularının ele alındığını belirten Bayır, seçim ile iktidara geldikleri takdirde Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın yönetim ve sorumluluğunda Yabancı İşlemleri Yüksek Kurulu oluşturarak Türkiye'de barınan kaçak ve geçici göçmenlerin ülkelerine geri dönmeleri için işlemleri başlatacaklarını aktardı.