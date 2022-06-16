Ümit Özdağ, üniversite ziyaretinde yumurta saldırısına uğrayacağını öğrenince göz dağı verdi! Öyle bir önlem aldı ki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde yaptığı açıklamalar ve mülteci söylemleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Son olarak Bilgi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak gideceği bilinen Özdağ, öğrenciler tarafından "Yumurta" uyarısıyla önlemini aldı. Bir grup öğrencinin kendisine yumurta fırlatacaklarını öğrenen Özdağ, hazırlıklarını tamamlayarak okula giriş yaptı.

"BENİM YUMURTAM DAHA SERT"

Ümit Özdağ, konferansa vardığında başından geçen olayı kendisini dinlemeye gelen öğrencilerle paylaştı. Özdağ, "Dün Bilgi Üniversitesi’nde konuşmacı olarak gittim. Bana yumurta atmaya hazırlanan gruplar varmış. Gençler “yumurta atacaklar” diye uyardılar. Ben de yanıma kendi yumurtamla geldim. Yalnız benim yumurtam daha sert, pişirttim çünkü. Bundan 6 tane daha var çantamda" şeklinde konuşarak, okula girdiğinde gardını hazırladığını duyurarak öğrencilere göz dağı verdi.