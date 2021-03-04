Ümit Özdağ, zehir zemberek laflarla İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" çıkışı sonrası 81 il başkanının partiden ihracını istediği Ümit Özdağ, ihraç kararını mahkemeye taşımış, mahkeme söz konusu kararı iptal etmişti. Deprem etkisi yaratan bu olayların ardından bugün yaptığı meclis konuşmasında istifasını duyuran Özdağ, "HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değil ama ben istifa edecek kadar cesurum." ifadelerini kullandı.

"PARTİNİN KURULUŞ SÜRECİNDEN HEMEN SONRA BAŞLADI"

İYİ Parti'nin kuruluş amacından uzaklaştığını belirten Özdağ, parti içine FETÖcü sızmalarının tüm uyarılara rağmen bugün de devam ettiğini söyledi. Kimilerinin İYİ Parti içindeki krizin, kendisinin 19 Ekim 2020'de CNN Türk'te, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki ifadelerinin ardından başladığını düşündüğünü vurgulayan Özdağ, aslında Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiyesinin, partinin kuruluş sürecinden hemen sonra başladığını belirtti.

"CHP - İYİ PARTİ UZLAŞMASI ÜZERİNE MHP - AK PARTİ İTTİFAKI YENİDEN KURULDU"

Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine yönelik kızgınlığının altında bu sebebin yattığını söyleyen Özdağ, hiçbir zaman Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesinde olmadığını, 'Özdağ'ın gizli planı var' denmemesi için teşkilatları dahi ziyaret etmediğini ve parti içine FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurların sızma girişimi ile mücadele ettiği için Akşener'in rahatsız olduğunu dile getirdi.

"İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım." diyen Özdağ, Akşener'in bu teklifi reddettiğini ardında CHP ile görüşmelere başlandığını ve CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifakın yeniden kurulduğunu öne sürdü.

"ÇANTALAR, MAKAMLAR KARŞILIĞINDA İYİ PARTİ'NİN ONURUNU SATTINIZ"

Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetçilik olduğunu söyleyen Özdağ, İYİ PArti'nin CHP'nin yurt partisi haline geldiğini, kendisi yerine CHP İBB Başkanı (Ekrem İmamoğlu), CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na (Ülgür Gökhan) kızılması gerektiğini belirterek, "Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var." şeklinde konuştu.

"AKŞENER, HDP'NİN KARS'I KAZANMASINDA SESSİZ KALDI"

İdris Naim Şahin'in adaylığının kendisinin ilk istifa nedeni olduğunu söyleyen Özdağ, ikinci istifa nedenini ise İYİ Parti'nin Kars adayını geri çekmemesi olduğunu, HDP'nin Kars'ı bu nedenle kazandığını belirterek, "Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır." ifadeleriyle Akşener'in, önüne mükemmel bir çözüm konmasına rağmen bunu reddettiğini söyledi.

"LİSTEYİ KORAY AYDIN VE AKŞENER HAZIRLADI"

Kongrede aday olmamasına rağmen İsmail Koncuk ile birlikte listede isimlerinin çizildiğini ve Akşener'in bu listeden haberi olmadığını belirttiğini ifade eden Ümit Özdağ, Akşemer'in yalan söylediğini, listenin Koray Aydın ve Meral Akşener tarafından hazırlandığını, İYİ Parti'ye ihanet edilerek konplo kurulduğunu ve sırtından vurulduğunu söyledi.

"HDP İLE KİRLİ ANAYASA ÇALIŞMASI"

Tartışmaları başlatan ifadesini tekrarlayan Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğunu, Akşener'in de FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davrandığını, kendisinin Akşener'den nasıl gizli bir anayasanın içinde olduklarının hesabını sorduğunu ve yetkili üyelerden habersiz bir şekilde HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapıldığını iddia etti.

"DEMOKRATİK TEK KARAR MUĞLA'DA ALINDI"

İYİ Parti'de kendisinin ihracı ile ilgili tek demokratik kararın Muğla'da alındığını, diğer 80 ilde ise Akşener'in baskısı sonucu karar verildiğini söyleyen Özdağ, "İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener bana hala cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"BEN İSTİFA EDECEK KADAR CESURUM"

Akşener'in kendisini ikinci kez ihraç edecek kadar cesur olmadığını söyleyen Özdağ, son olarak "HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değil ama ben istifa edecek kadar cesurum." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Yeni parti kurup kurmayacağı hakkında gelen bir soru üzerine Meral Akşener'in, parti kurduğu takdirde kaç oy alacağına dair araştırma yaptığını söyleyen Özdağ, yüzde 11 olarak göründüğünü söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.