Ümit Özdağ'a ilişkin bomba açıklama: İyi Parti'den istifa edecek

Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Ümit Özdağ'ın yarın 11:00'de çok ses getirecek bir açıklama yapacağını belirterek İYİ Parti'den istifa edeceğini ifade etti.

Twitter'da yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'ı aradığını ifade eden Ceyhun Bozkurt, Özdağ'ın yarın saat 11.00'de açıklama yapacağını duyurdu. Özdağ'ın İyi Parti'den istifa edeceğini aktaran Bozkurt, açıklamalarının detaylarına ilişkin bilgi istese de konuya ilişkin bir yanıt alamadığını sözlerine ekledi.

"ÇOK SES GETİRECEK"

Paylaşımında, Ümit Özdağ'ın "çok ses getirecek" dediğini ifade eden Ceyhun Bozkurt; istifa edeceği sonucunu kendisinin çıkardığını, onun bu konuda ser verip sır vermediğini ifade etti. Özdağ, sorusuna gülümsediği için böyle bir çıkarımda bulunduğunu ifade eden Bozkurt, bu gülümsemeyi yakından bildiği için tanıdığını belirtti.

Ceyhun Bozkurt'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gazetecilik aşkı depreşti, Ümit Hoca'yı ( @umitozdag) aradım. Yarın saat 11:00'de açıklamayı yapacağını ifade etti. İyi Parti'den istifa edecek. Açıklamalarının detaylarıyla ilgili tüyo istedim ama ser verdi sır vermedi. Sadece "Çok ses getirecek" dedi. Bende merakla bekliyorum.

Bu arada not: İstifa edeceği sonucunu ben çıkardım. Çünkü bu konuda da sır vermedi. Ancak soruma gülümsemesinden bunu çıkardım. Yakından bildiğim için bu gülümsemeyi tanırım. Yine de yarın ki basın toplantısını beklemek lazım.

Konuşmamdan çıkardığım sonuç: Açıklamalar sonrasında İyi Parti'de ciddi bir sallantı olacak. Çünkü, gerek Muharrem İnce ve Teğmen Çelebi'nin gerekse Ümit Özdağ'ın çıkışları, uzun süredir muhalefet tabanında ciddi bir şekilde karşılık buluyor. Özlenen sözler ifade ediliyor.

Örneğin küresel aklın Türk milleti düşmanı aparatlarının da dahil edildiği bir muhalefet söylemi değil de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarına sahip çıkılan söylemler HDP'den rahatsız Atatürkçü ve Milliyetçi muhalefet tabanında karşılık buluyor."