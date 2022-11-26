Ümit Özdağ'a Kilis'te büyük şok! "Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine beklenmeyen bir cevap aldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kilis'te esnafı ziyaret ettiği sırada Suriyeliler hakkında konuşurken esnaftan beklenmeyen bir cevap aldı.

YAYINLAMA
Google News

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Suriyelileri ülkesine göndereceğiz" sözleri üzerine esnaf Ümit Özdağ'a ağzını açık bırakacak bir cevap verdi. O anlar kameralara yansıdı.

"SURİYELİLERİN GİTMESİNİ İSTEMİYORUM"

Partilileriyle birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne gelen Ümit Özdağ, esnafı ziyaret etti. Suriyelileri ülkesine göndereceklerini anlatan Özdağ’a bir esnaf, “Bizim de elemanlarımız sığınmacı, işçi bulamıyoruz. Çalışan bulamıyoruz. Suriyelilerin gitmesi Kilis’i çok etkiler” dedi.

Ümit Özdağ'a Kilis'te büyük şok! "Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine beklenmeyen bir cevap aldı!

Başka bir esnaf ziyaretinde de Özdağ’ın 'Suriyelileri göndereceğiz' demesi üzerine bir esnaf, “Biz Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz ki, evlerimizi kiraya veriyoruz. Suriyeliler gidince ne olacak bu evler, ben çiftçilik yapıyorum. Arazimde çalıştıracak Türk vatandaşı bulamıyorum. Suriyeli çalışıyor. Suriyeliler gitse ben çalıştıracak adam bulamam ki?” diye konuştu.

Ümit Özdağ'a Kilis'te büyük şok! "Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine beklenmeyen bir cevap aldı!

"ÇOK KÖTÜ DURUMA DÜŞERİZ"

Özdağ, başka bir esnafı ziyaretinde de yine aynı sözleri söyleyince esnaf, “Suriyeliler giderse biz çok kötü durama düşeriz. İnşaatlarda çalışan bütün personeller Suriyeli, memlekette işsiz yok ki, işçi arıyoruz, işçi yok. 490 kişi çalıştırıyorum. Kaliteli, kalifiyeli işçi bulamıyorum. Sorunumuz çalışacak işçi bulamamaktır” diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!
Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı
Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in ailelerine şehadet haberi ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir acı haber daha! P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit oldu!
Son Haberler
Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak
Yaklaşık 6 yıl süren davada doktorlar döner sermaye ek ödemelerini geri alacak
Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı açılış konseri düzenlendi
Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı açılış konseri düzenlendi
Ümit Özdağ'a Kilis'te büyük şok! "Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine beklenmeyen bir cevap aldı!
Ümit Özdağ'a Kilis'te büyük şok! "Suriyelileri göndereceğiz" sözlerine beklenmeyen bir cevap aldı!
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
Tele1 ekranlarında haddi aşan sözler! Özdemir İnce İslam'ı hedef aldı: "Ümmet diktatoryadır"
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!
MSB duyurdu: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı!
Çok Okunanlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş biyografisi
Kurtuluş Kuş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kurtuluş Kuş biyografisi
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Başkan Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu! "CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır"
Başkan Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu! "CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır"
Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği!
Gezi Parkı yakınında şüpheli valiz paniği!
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!