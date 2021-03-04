Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklama: Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

İYİ Parti yönetimine sert ifadelerle yüklenen Ümit Özdağ," Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetcilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler." dedi.

Özdağ, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, " Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var." ifadelerini kullandı.