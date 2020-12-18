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  3. Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken açıklama: ''Bana büyük terbiyesizlik yaptı''

Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken açıklama: ''Bana büyük terbiyesizlik yaptı''

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Jülide Ateş'le 40" programına konuk olan İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Jülide Ateş'in yönelttiği soruya çarpıcı açıklamalara yer verdi. O açıklama ekranlara böyle yansıdı.

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18 Aralık 2020 Cuma 09:45
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