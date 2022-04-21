Kıvanç Tatlıtuğ’a baba olmak yaramadı! Bıyık bırakınca 10 yıl yaşlandıATV Kuruluş Osman 91. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeSerra Arıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? | Serra Arıtürk biyografisiÜmit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! "Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?"Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri 2022 | Çanakkale feribot ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?Hamile olan Neslihan Atagül değilmiş! Serra Arıtürk, Kadir Doğulu'dan bebek mi bekliyor? İmam nikahının detayları şaşkına çevirdi! İşte o iddia5 ila 6 milyonda bir görülüyor! İki penisle doğan erkek bebek şoke etti! Doktorların kararı şaşkınlık yarattıDemet Özdemir, oruç tutan Müslümanlarla resmen alay etti! Takipçilerinin damarına fena bastı! "Gözümüzün içine baka baka!"İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptıİYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'dan AK Parti'ye geçen İsmail Ok için çirkin sözler:" Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş!"
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! "Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?"

Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! "Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?"

Ümit Özdağ, halkın nabzını tutmaya çalışırken, sorduğu soruyla şaşkına çevirdi. Mağazada bulunan bir genç kıza "Hiç tacize uğradın mı?" şeklinde soru yönelten Özdağ'a sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son günlerde siyaset gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Zaman zaman esnaf baskınları ve halkın nabzını tutma eylemleriyle de bilinen Özdağ, son olarak mülteci ve Kürt açıklamalarıyla deprem etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir mağazaya uğrayıp, karşılaştığı genç kıza "Tacize uğradın mı?" sorusunu yönelten Özdağ görüntüleri izleyeni şaşkına çevirdi.

Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?

"HİÇ UĞRAMADIYSAN NEDEN KORKUYORSUN"

Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Ümit Özdağ'ın, genç bir kızın yanına giderek "Hiç tacize uğradın mı?" sorusunu yönelttiği görülüyor. "Hayır" yanıtını almasına rağmen genç kızın üzerine giden Özdağ, "Uğramadın, ama korkuyorsun. Peki, uğramadıysan neden korkuyorsun?" sorusunu yöneltti. Kız çocuğu üzerinde psikolojik travma oluşturacak , belki de var olan travmasını tetikleyecek, yönlendirici ve suçlu hissettirici soru şekli, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GELEN TEPKİLER

Ümit Özdağ'ın görüntülerini izleyenlerden, "Bu ne cüret ne şuursuzluk. Mağaradan yeni mi çıktın diye sormazlar mı adama

Bunu bir çocuğa sormayı cesareti nereden alıyor ben olsam bana soran kişiye dava açarım

Kendinin şu anda yaptığı da sözlü taciz değil de ne?

Kıza tacizin adı Ümit Özdağ ! Sen kimsin genç bir kıza böyle bir soru sorabiliyorsun?" yorumları da beraberinde geldi.

 Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT