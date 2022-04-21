Ümit Özdağ'dan gencecik kıza şuursuz soru! Yer yerinden oynayacak! "Tacize uğradın mı? Uğramadıysan neden korkuyorsun?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son günlerde siyaset gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Zaman zaman esnaf baskınları ve halkın nabzını tutma eylemleriyle de bilinen Özdağ, son olarak mülteci ve Kürt açıklamalarıyla deprem etkisi yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir mağazaya uğrayıp, karşılaştığı genç kıza "Tacize uğradın mı?" sorusunu yönelten Özdağ görüntüleri izleyeni şaşkına çevirdi.

"HİÇ UĞRAMADIYSAN NEDEN KORKUYORSUN"

Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Ümit Özdağ'ın, genç bir kızın yanına giderek "Hiç tacize uğradın mı?" sorusunu yönelttiği görülüyor. "Hayır" yanıtını almasına rağmen genç kızın üzerine giden Özdağ, "Uğramadın, ama korkuyorsun. Peki, uğramadıysan neden korkuyorsun?" sorusunu yöneltti. Kız çocuğu üzerinde psikolojik travma oluşturacak , belki de var olan travmasını tetikleyecek, yönlendirici ve suçlu hissettirici soru şekli, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN GELEN TEPKİLER

Ümit Özdağ'ın görüntülerini izleyenlerden, "Bu ne cüret ne şuursuzluk. Mağaradan yeni mi çıktın diye sormazlar mı adama