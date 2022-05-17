Ümit Özdağ'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na kavgada söylenmeyecek sözler! "Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Sık sık siyasilerle tartışmaları gündem olan Özdağ, bu defa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Geçtiğimiz gün Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesine tepki gösteren CHP liderine, Özdağ'dan "İki yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AK Parti bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin" yanıtı geldi.

"ATATÜRK DÜŞMANI KADROLAR"

2018 seçim döneminde "Atatürk Havalimanı'nı yeşillendirmek bizim projemizdi, çaldılar" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz gün "Değerlerimizi dozerlerle yıkıyorlar" şeklinde paylaşım yapması Ümit Özdağ'ı küplere bindirdi. Zafer Partisi lideri sosyal medya hesabından, "Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanını önüne yarın CHP’lileri çağırmış.2 yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri" ifadelerine yer vererek, CHP liderine sert tepki gösterdi.