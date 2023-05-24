Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine çok kısa bir süre kala şaşkınlık veren bir paylaşım gerçekleştirdi.

CHP Gençlik Kolları, "Suriyeliler gidecek" sloganını duvarları boyarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu tweet'e görüp alıntılayarak cevap veren Özdağ, "Elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." dedi.

Özdağ'ın Twitter paylaşımının tam metni şöyle:

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