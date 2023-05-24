Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine dakikalar kala, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Twitter'da bomba bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesine dakikalar kala şaşkınlık veren paylaşım! "İçişleri Bakanı olarak ...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine çok kısa bir süre kala şaşkınlık veren bir paylaşım gerçekleştirdi.

CHP Gençlik Kolları, "Suriyeliler gidecek" sloganını duvarları boyarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu tweet'e görüp alıntılayarak cevap veren Özdağ, "Elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." dedi.

Özdağ'ın Twitter paylaşımının tam metni şöyle:

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

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