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  3. Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! "Vuracağım haberi olsun!"

Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! "Vuracağım haberi olsun!"

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günler bakanlığının önüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu dövmek için gittiğini söyleyerek, okuyucuları şaşkına çevirdi.

Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! "Vuracağım haberi olsun!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, skandal açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesine verdiği röportajda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Özdağ, korkunç söylemleriyle okurları hayrete düşürdü. Bakan Soylu'yu dövmek için binanın önüne gittiğini itiraf eden Özdağ, "Süleyman'ı görseydim dövecektim" ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! Vuracağım haberi olsun!

"VURACAĞIM HABERİ OLSUN"

Ümit Özdağ, gazeteye verdiği röportajda, "Süleyman'ı görseydim dövecektim, Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun'' ifadelerine yer verdi. Özdağ'ın şiddete olan eğilimi okurları şaşkına çevirirken, okurlardan "Siyasette tartışma olur, anlaşmazlık olur ama bu seviyeye gelinmez" yorumları da beraberinde geldi.

Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! Vuracağım haberi olsun!

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Ümit Özdağ'dan korkunç açıklamalar! Süleyman Soylu için söylediklerine kimse inanamadı! Vuracağım haberi olsun!

Büşra Mercimek
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