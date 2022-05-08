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  3. Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e açık tehdit! "Seni perişan ederim Melih"

Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e açık tehdit! "Seni perişan ederim Melih"

Ümit Özdağ, bu defa Melih Gökçek'i hedef aldı. Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak, "Seni perişan ederim Melih" diyen Özdağ, açık tehditte bulundu.

Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e açık tehdit! "Seni perişan ederim Melih"

Son günlerde mülteci açıklamaları ve propagandalarıyla gündem olan Ümit Özdağ, tüm siyasetçilerle tek tek polemiğe girmeye devam ediyor. Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve son olarak Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan Özdağ, bu defa Ankara eski Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek'i tehdit etti. Sosyal medyasından paylaştığı açık mesajda "Seni perişan ederim Melih" ifadeleri yer aldı.

Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e açık tehdit! Seni perişan ederim Melih

"SENİ PERİŞAN EDERİM"

Ümit Özdağ, Melih Gökçek'in "Bakın algı nasıl yapılır" paylaşımına, "Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisine Saygi göstermeyi öğreneceksin." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Özdağ'ın tehdidine Gökçek'ten henüz yanıt gelmedi.

Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e açık tehdit! Seni perişan ederim Melih

Bölge Gündem Editör Ekibi
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