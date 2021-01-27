Ümit Özdağ'dan Meral Akşener hakkında zehir zemberek sözler: Kalleşlikle karşı karşıya kaldım!

Partidaşı Buğra Kavuncu'yu FETÖcülükle suçlamasının ardından ihraç edilen fakat Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Disiplin Kurulunun verdiği ihraç kararı reddedilen, akabinde İYİ parti'den ikinci kez ihraç edileceği konuşulan Ümit Özdağ, Meral Akşener'e zehir zemberek sözler kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talebinde bulunduğu ancak bu talebe ilişkin herhangi bir yanıt alamadığı belirtilen Özdağ'ın "Meral Hanım’a çok kızgınım” ve “Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"BİR KALLEŞLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDIM"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tarafından bugünün gazete yazsında gündeme getirilen konuda, "Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış. 'Meral Hanım’a çok kızgınım' dedi. 'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım' diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İYİ Parti grup toplantısına da katılmayacak" ifadelerine yer verildi.

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YENİ PARTİ İDDİASI

Yazısının devamında Ümit Özdağ'ın MHP'ye de dönemeyeceğini belirten Selvi, yeni bir parti kurulacağını öne sürerek "Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor ama adım adım yeni bir parti kurmaya doğru gidiyor" diye ekleyen Selvi, "Ümit Özdağ MHP’ye dönemez. İyi Parti’den de ikinci kez ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den biraz daha milliyetçi bir parti..." şeklinde konuştu.

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