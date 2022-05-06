Ümit Özdağ'dan, Meral Akşener'in yeğeni Ümit Dikbayır'a zehir zemberek sözler! "Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son zamanlarda en çok gündemde yer alan siyasetçilerden biri olmaya devam ediyor. Yaptığı mülteci açıklamalarıyla çok kişi tarafından destek gören Özdağ'ın, geçtiğimiz gün radarına Meral Akşener'in yeğeni İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır takıldı. Özdağ'ın açıklamalarına "Tiyatro" diyen Dikbayır'a Zafer Partisi lideri "Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"HALAN SAYESİNDE MİLLETVEKİLİ OLDUN"

Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından mülteci açıklamalarıyla gündem yaratan Özdağ'a yönelik, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım…" paylaşımını gerçekleştirdi. Bu durum karşısında sessiz kalamayan Özdağ, Dikbayır'ı halası Akşener'e şikayet ederek, "Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın" ifadelerini kullandı.