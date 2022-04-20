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Ümit Özdağ'dan mülteciler için yeni açıklama! "Sığınmacıların kalmasını isteyen PKK'lıdır"

Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün parti toplantısında kendisini hedef alan HDP'li Mithat Sancar'a sosyal medya hesabından yanıt verererek, mültecilerin ülkeden gitmesi gerektiğini yineledi.

Ümit Özdağ'dan mülteciler için yeni açıklama! "Sığınmacıların kalmasını isteyen PKK'lıdır"

Son günlerde siyaset gündeminde deprem etkisi yaratan konulardan biri de mülteci problemi oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik açıklamalarının ardından, HDP'li vekiller küplere bindi. "Ülkemde mülteci görmek istemiyorum, hepsini göndereceğiz" diyen Özdağ'a önce terörist ele başı APO'nun yeğeni HDP'li Ömer Öcalan, daha sonra HDP'li Mithat Sancar tepkisini gösterdi. Öcalan'a yanıtını geciktirmeyen Özdağ, Mithat Sancar'a da cevap vermeyi ihmal etmedi.

Ümit Özdağ'dan mülteciler için yeni açıklama! Sığınmacıların kalmasını isteyen PKK'lıdır

"SIĞINMACILARIN KALMASINI İSTEYENLER HDP/PKK'LIDIR"

Geçtiğimiz gün HDP'nin grup toplantısında Ümit Özdağ'ı hedef alan Mithat Sancar, "Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler, savaş politikalarını her gün alkışlayanlardır" ifadelerine yer vermişti. Sancar'ın açıklamalarına tepkisiz kalamayan Özdağ, "Sığınmacıların kalmasını isteyenler, Türkler kendi aralarında savaşacak, onlar zayıflasın sonra sırtlarından vururuz diyen HDP/PKK’lılardır. Sadece Türk olduğu için hakeden doktora öğrencisini asistanlığa almayan Türk düşmanı prof’lardır. Zafer gelecek. PKK bitecek." ifadelerini kullanarak Sancar'a ateş püskürdü.

Ümit Özdağ'dan mülteciler için yeni açıklama! Sığınmacıların kalmasını isteyen PKK'lıdırÜmit Özdağ'dan mülteciler için yeni açıklama! Sığınmacıların kalmasını isteyen PKK'lıdır

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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