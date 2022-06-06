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  3. Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen"

Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen"

Ümit Özdağ, kendisini hedef alarak "Konuşmalarını romantik buluyoruz" diyen Mustafa Sarıgül'e jet hızında yanıt verdi. TikTok videolarıyla nam salan Sarıgül'e, Özdağ'dan "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen" tavsiyesi geldi.

Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün kendisini hedef alarak,  "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz. İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması" ifadelerine yer veren Sarıgül'e, tavsiye niteliğinde yanıt verdi.

Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen

"AYÇİÇEK YAĞINI TOKATLAMAYA DEVAM EDİN"

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımlarını tiye alarak, "Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen. Milli güvenlik konuları Şişli’de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim." yanıtını verdi.

Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen

Özdağ'ın, Sarıgül'ün kendisini hedef almasını ciddiye almaması ise, takipçilerinden büyük destek gördü.

Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen

Bölge Gündem Editör Ekibi
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