Juventus - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta Empanadas (Meksika Böreği) tarifi | Empanadas nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Fenerbahçe, 2020 yılında en çok etkileşim alan kulüp oldu!Sevgilisi ayrılmak isteyince bunalıma giren adam kendini 4 yerinden bıçakla yaraladı!İyi Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? Nereli?Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!Koronavirüste yeni iddia: Bill Gates ve Rockefeller suçlandı!Survivor Hanzade hastalığı gündem oldu! İşte Hanzade'nin rahatsızlığıEKPSS tercih ücreti var mı? EKPSS tercih ücreti ne kadar?Market çalışma saatleri genelgesi 2021 | 2021 market çalışma saatleri | Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!

Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!

Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!

Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti. 

Sabah.com.tr'ye konuşan Ümit Özdağ, "Mahkeme kararı doğru. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

Mahkemenin ardından kameraların karşısına geçen Özdağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararını olumlu değerlendirdiğini belirten Özdağ, 

"Mahkeme bunun, tüzüğe aykırı bir ihraç olduğu tespitini yaparak kararı iptal etti. Meral Akşener ile birlikte kurucusu olduğum İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekii olmaya devam ediyorum. 

Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem söylemeye devam edeceğim; bunları İYİ Parti Milletvekili olarak söyleyeceğim.

Kararın ardından yapacağım ilk şey, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek durumu değerlendireceğim ve ardından Muğla'ya yola çıkıp Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a giderek teşekkürlerimi ifade edeceğim." ifadelerini kullandı.

Muğla İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? Nereli?Muğla İyi Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ kimdir? Nereli?

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Üzülmedim desem yalan olurİYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Üzülmedim desem yalan olur

Ümit Özdağ, İYİ Parti'den neden ihraç edildi? Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Ümit Özdağ, İYİ Parti'den neden ihraç edildi? Ümit Özdağ kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdürÜmit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT