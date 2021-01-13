Ümit Özdağ'ın ihraç kararına mahkemeden iptal!

Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Sabah.com.tr'ye konuşan Ümit Özdağ, "Mahkeme kararı doğru. Yarın basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

Mahkemenin ardından kameraların karşısına geçen Özdağ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararını olumlu değerlendirdiğini belirten Özdağ,

"Mahkeme bunun, tüzüğe aykırı bir ihraç olduğu tespitini yaparak kararı iptal etti. Meral Akşener ile birlikte kurucusu olduğum İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekii olmaya devam ediyorum.

Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem söylemeye devam edeceğim; bunları İYİ Parti Milletvekili olarak söyleyeceğim.

Kararın ardından yapacağım ilk şey, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek durumu değerlendireceğim ve ardından Muğla'ya yola çıkıp Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a giderek teşekkürlerimi ifade edeceğim." ifadelerini kullandı.

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