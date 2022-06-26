Ümit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"

Her fırsatta sığınmacılar ile ilgili söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine çok konuşulacak sözler söylemeye devam ediyor. Partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente ziyarette bulunan Özdağ, yaptığı konuşmada yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceği haberini verdi.

"İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ"

İktidara geldiği zaman sığınmacıları ülkelerine gödereceğini tekrar tekrar söyleyen Özdağ, çok kapsamlı savunma tedbiri gerçekleştireceklerini söyleyerek olay olacak sözler söyledi. Özdağ, "Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğiz. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye- Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.