Ümit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"Çiçeği burnunda gelin Seda Sayan bakın aslen nereli çıktı!Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mütevazı söz merasiminden kimsede olmayan fotoğraflar! İşte, ünlü çiftin evliliğe ilk adımları...Afrika'daki gece kulübünde gizemli ölüm! Toplam 20 kişi hayatını kaybetti.Sünnet olmamak için ortalıktan kayboldu! Toplu sünnet töreninden kaçan çocuk, herkesi gülümsettiİran'da 5,4 büyüklüğünde deprem!Marmaris'te orman yangını çıkaran sabotajcının babası ağlayarak Türkiye'den özür diledi!Ekmeğe zam devam ediyor! 4 ilimizde daha ekmeğe zam geldiBu belirtilere sahipseniz, sizin de vitamin eksikliğiniz olabilir! İşte yüzünüzden anlaşılan 5 vitamin eksikliğiDeprem Uzmanı Naci Görür "Hazırlıklar yetersiz" dedi, tüm senaryoyu adım adım anlatarak o ilçeleri uyardı! "Uzatmaları oynuyoruz!"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ümit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"

Ümit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! "Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini söyleyerek "Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" dedi.

Her fırsatta sığınmacılar ile ilgili söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine çok konuşulacak sözler söylemeye devam ediyor. Partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente ziyarette bulunan Özdağ, yaptığı konuşmada yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceği haberini verdi. 

Ümit Özdağ'ın sığınmacı nefreti bitmek bilmiyor! Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz

"İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ"

İktidara geldiği zaman sığınmacıları ülkelerine gödereceğini tekrar tekrar söyleyen Özdağ, çok kapsamlı savunma tedbiri gerçekleştireceklerini söyleyerek olay olacak sözler söyledi. Özdağ, "Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğiz. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye- Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" ifadelerine yer verdi. 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT