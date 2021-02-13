Ümit Sayın'ın eşi kim? Eda Modoğlu kimdir, nereli?

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ÜMİT SAYIN'IN EŞİ KİM? EDA MODOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Bir dönem Seren Serengil'in arkadaşı olarak adından söz ettiren Eda Modoğlu, aslen Erzurumludur. Babası ünlü kayak hocası Turan hoca lakaplı merhum Turan Modoğlu'dur. 2019 senesinde 12 yıllık arkadaşlığın ardından güfteci, bestekar ve şarkıcı Ümit Sayın ile 23 Aralık 2019'da evlendi.

ÜMİT SAYIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ümit Sayın, 26 Nisan 1970'de İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Ancak müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı.

SANAT HAYATI

Ümit Sayın'ın hayatını değiştiren olay 1990 yılında Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konser sırasında değişti. Sahneye çıkarak Sezen Aksu'ya bir parçada eşlik eden Ümit Sayın, daha sonra ünlü sanatçıdan vokalisti olması için teklif aldı. İstanbul'a geldikten sonra bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalışan sanatçı, 1991 yılında ilk bestelerini yapmaya başladı. Bu arada bazı stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri için çalıştı.

Stüdyoda vokal ve reklam müziği çalışmaları sırasında tanıştığı Ozan Çolakoğlu daha sonra birçok projede yer aldı. 1992 yılında Harun Kolçak ve Sezen Aksu'ya vokalistlik yapan Ümit Sayın, aynı dönem Deniz Arcak'ı şöhrete kavuşturan "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçaların söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı. Aynı yıl Emel Müftüoğlu, Leman Sam, Hakan Peker, Seden Gürel ve Burak Kut için söz ve besteler yaptı.



1994 yılında Tarkan'ın "A Acayipsin" adlı albümünde yer alan "Dön Bebeğim" ve "Gitme" adlı parçalarını yazdı. İzel, Yeşim Salkım'ın albümlerindeki parçalardan bazıları ve Pınar Aylin'nin çıkış yaptığı "Sen Gidip De" adlı parçalar da yine sanatçıya aittir.

1994-1995 yılları arasında Tarkan'a vokalistlik yaptığı dönemde kendi albüm çalışmalarına başladı. 1996 yılında "Hicran" adlı ilk albümünü piyasaya çıkardı. Albümde yakın arkadaşı olan Ozan Çolakoğlu ile çalıştı. 1997 ve 1998 yıllarında Aşkın Nur Yengi, Deniz Seki, Asya, Bengü, Gökhan Tepe ve Zeynep Dizdariçin birçok beste ve söz çalışması yaptı.

1998 yılında babasını kaybettikten sonra 1999 yılında ikinci albümü "Ben Tabi Ki" müzik marketlerdeki yerini aldı. 2000 yılında İstanbul Plak ile olan anlaşmasını bitiren sanatçı, bu dönem bestelerinin hakları için Sony Müzik ile anlaştı. 2004 yılına kadar müziğe ara verdikten sonra dönüş yaparak "Mai" albümünü yayınladı. Ümit Sayın 51 yaşındadır.