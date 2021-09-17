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Ümit Solak kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Peki Ümit Solak kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak nereli? Detaylar haberimizde...

Ümit Solak kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak nereli?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanan 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama derin üzüntü yaratırken bu kapsamda Ümit Solak kimdir? | Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak nereli? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ÜMİT SOLAK KİMDİR?

Ümit Solak, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde görevde olan Piyade uzman çavuştu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT SOLAK NERELİ?

Solak, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde EYP patlaması sonucu ağır yaralanmıştı. Piyade uzman çavuş Ümit Solak'ın nereli olduğu konusunda henüz bir bilgiye yer verilmemiştir. Açıklama sonrası detaylar netleştikçe haberimizde yer verilecektir...

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, P. Uzm. Çvş. Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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BAKAN AKAR'DAN ŞEHİT SOLAK İÇİN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Solak için taziye mesajı yayımladı.

Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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