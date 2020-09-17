Ümitcan Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu! Aleyna'ın babası duydukları karşısında bayıldı!

Ankara'da Ümitcan Uygun'a ait evde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde bulunan Aleyna Çakır'ın intihar etmiş olduğu söylense de gerçeğin aydınlatılması için Müge Anlı programında günden güne yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan yeni gelişmeler ile birlikte genç kızın bir cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali güçleniyor.

Bugünkü yayında peş peşe gelen iddiaların ardından savcılık, Anlı'nın yayınını ihbar kabul etti ve Ümitcan Uygun'un annesi hakkında bakanlık müfettiş görevlendirdi. Görevini kötüye kullandığı iddia edilen anne hakkında bakanlık soruşturma başlattı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN ARKADAŞI KONUŞTU

Ümitcan Uygun'un arkadaşı Tayfun Kürkçü Müge Anlı'ya konuştu. Kürkçü, "Vücudundaki morluklar Ümit'in yaptığı anlamına gelmez. Ümit ve Aleyna evlenecekti. Ümit'in Aleyna'ya vurduğunu hiç görmedim ben." sözlerini kullandıktan sonra acılı baba Kürkçü'nün yalan söylediğini belirterek feryat etti. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan baba fenalık geçirdi. Toparlanamayan baba hastaneye kaldırıldı. Mehmet Esen, canlı yayında bayılınca Müge Anlı, yayına ara verdi. Yürek sızlatan olayın ardından Aleyna Çakır'ın ağabeyi canlı yayına bağlandı. Tayfun Kürkçü'nün arkadaşı Ümitcan Uygun ile aynı davranış biçimine sahip olduğunu ifade etti.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Aleyna Çakır'ın avukatı Müge Anlı'da son dakika gelişmelerini açıkladı. "Aleyna'nın ölümü intihar olsa dahi Ümitcan'ın tutuklanacağına inanıyoruz. Ümitcan programa çıkan herkesi tehdit ediyor ve şu an yurt dışına dahi kaçabilir" diyen Avukat Tuğçe Hanım, Aleyna Çakır dosyasına ilişkin son gelişmeleri şöyle sıraladı:

1- Savcı, Müge Anlı'ya bağlanan kişilerin kimlik bilgilerini istiyor ve tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

2- Şüphelilerle ilgili HTS kayıtları çıktı, analiz için emniyet müdürlüğüne gönderildi.

3 - Gerçek ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor bekleniyor.

4- DNA eşleştirmesi için örnek alınmasını bekleniyor.