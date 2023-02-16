Umitcan Eksi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umitcan Eksi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umitcan Eksi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umitcan Eksi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umitcan Eksi 21 Ocak 2004 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ümitcan Ekşi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umitcan Eksi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umitcan Eksi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Umitcan Eksi'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umitcan Eksi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umitcan Eksi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Umitcan Eksi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umitcan Eksi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Bld Derince

30 Haziran 2023 yılında Kocaeli U19

Umitcan Eksi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umitcan Eksi şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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