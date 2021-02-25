Ümitcan Uygun hakim karşısında! Aleyna Çakır'ı canlı yayında darp etmişti, kendini böyle savundu

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde ölü bulunan Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'e şiddet uyguladığı görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayın olarak yayınlayan Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı.

'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlamasıyla Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, dava açılmıştı.

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Uygun savunmasında suçlamaları reddederek , "Konut dokunulmazlığına ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes'le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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'ASTIM HASTASI OLDUĞU İÇİN TOKAT ATINCA BAYILDI'

Poliste verdiği ifadesinde genç kıza tokat attığını hatırlatan hakime, Uygun "Tokat attığım doğru" dedi. Bir tokatla neden bayıldığı yönündeki soruya ise sanık, "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" yanıtını verdi.

Ümitcan Uygun'un arkadaşı tutuksuz sanık Enes Ö. ise, "Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümitcan tokat atınca bayıldı. Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında, 'öyle yapılmaz böyle yapılır' dedi.

Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve 'siz çıkın ben ilgilenirim' dedi. Sema ile Ümitcan aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema'ya aitti" ifadelerini kullandı.

Hakim, olaya tanık olan Merve A'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Sema baygın halde iken canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz böyle olur' dedi" yönündeki ifadesini sanık Uygun'a sordu. Uygun"Alkollün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim" dedi. Daha sonra da evden çıktık" diye konuştu.

21 yaşında şüpheli şekilde ölü bulunan genç kızın acı ailesinin avukatı ise, her iki sanığın da çelişki ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen'le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyası ağır ceza mahkemesine göndermesini istedi.

Mahkeme savunma ve beyanların ardından ara kararını açıkladı. Karara göre sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen'le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturaları istenecek. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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