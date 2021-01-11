Ankara'daki evinden bornoz kemeriyle kapıya asılı halde cesedi bulunan 22 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili ifadesi alınan Ümitcan Uygun, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsünün ardından gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Uygun, uyuşturucu ve uyarısı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklandı.

''3, 4 YILDIR HİÇBİR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM''

Uygun'un soruşturma savcısına verdiği ifadesinde , sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, “Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3, 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.'yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

''BU VİDEOYU ÇEKTİĞİMDE ALKOLLÜYDÜM''

Uygun, sosyal medyadaki videoyla alakalı ise şunları kaydetti:

“Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. ‘Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum.”

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