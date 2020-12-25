Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması: 'Seni öldüreceğim' demişti, yine serbest bırakıldı
21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın cinayetinde baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun hakkında 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Savcılığa ifadeye çağrılan Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak yine serbest bırakıldı.
3 Haziran 2020’de Ankara Keçiören'deki evde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun serbest bırakılmıştı. Çakır'ı dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yeniden ifadeye çağrılan Uygun ikinci kez serbest bırakılınca tepkiler ardı ardına gelmişti.
TEHDİT SORUŞTURMASI
Olay hala tazeliğini korurken Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'Tiktok' fenomoni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine "Seni öldüreceğim" diyen Uygun hakkında soruşturma açıldı.
Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade veren Uygun, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak yine serbest bırakıldı.
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ALEYNA ÇAKIR VE GÜLAY UYGUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR
Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.
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