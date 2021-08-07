Ümitcan Uygun ile görüştükten sonra ölen Esra Hankulu'nun hayat hikayesi yürekleri acıttı! Babasıyla aynı yaşta öldü, nişanlısı kazada vefat etti

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ümitcan Uygun'un evinde boynunda iple asılı şekilde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Daha sonra ise 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna Esra Hankulu'nun evine şüpheli ölümüyle adını hatırlattı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ümitcan Uygun, Haber Global'in haberine göre ifadesinde "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi. Daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi. Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra, hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Uygun emniyet ekiplerinin binanın kamera görüntülerini izlemesinin ardından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

BABASIYLA AYNI YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun geçmişte yaşadığı acı olaylar da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Esra Hankulu 1 yaşındayken Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan babası Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Genç kız babasıyla aynı yaşta hayata gözlerini yumdu.

ÖLMEDEN ÖNCE BABASININ MEZARINA GİTTİ

Ayrıca Esra Hankulu ölümünden bir gün önce babasının mezarına gitmek için arkadaşları Fırat G. ile Dilan C.'yi evine çağırmıştı. Sosyal medyada ise babasının fotoğrafını paylaşarak onu çok sevdiğini ve özlediğini ifade etmişti. Ayrıca genç kızın öldüğü evde o gece Ümitcan Uygun da vardı.

BABASININ BAŞ UCUNA GÖMÜLDÜ

Esra Hankulu otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından babasının baş ucundaki mezara gömüldü, mezarın başına ise gelin duvağı asıldı.

NİŞANLISI TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETMİŞ

Genç kızın 5 önce evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısını da kaybettiği ortaya çıktı. Hankulu'nun severek nişanlısının trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç kız nişanlısının acısıyla da yaşadı.

AMCA HANKULU: ÖLÜRSEM BABAMIN YANINA GÖMÜN DERDİ

Esra'nın amcası Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi." diye konuştu.

Genç kızın baba hasreti yaşadığını anlatan amca Hankulu olayın takipçisi olacağını dile getirerek," Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"NE OLDUYSA TANIŞTIĞI KİŞİLER YÜZÜNDEN OLDU"

Yenge Turçihan Hankulu ise Esra'nın tertemiz ve akıllı olduğunu ifade ederek, " Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

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