Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun komşusundan yürek burkan açıklama!

Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki bir eve aldıkları ihbar üzerine giden polis ekipleri evde bir kadın cesedi buldu.

İncelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin Esra Hankulu olduğu tespit edildi. Cinayet olayına ilişkin soruşturmayı derinleştiren, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü tespit etti.

ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Uygun gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, genç kadın hakkında konuştu.

Hankulu'nun komşusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 sene önce buraya taşındılar. Annesiyle beraber yaşıyorlardı. Bir süre önce annesi başka yere taşındı, kız tek başına yaşıyordu. Binaya girip çıkarken sohbet ederdik. Olaydan önceki akşam da bir kız arkadaşıyla eve geldi. O zaman da biraz sohbet ettik ve sonra eve girdiler. Erkek yoktu yanlarında, demek ki daha sonradan geldi onlar. Daha önce ben o kişiyi görmedim, tanımıyordum. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı burada. Kız da sakin ve efendi biriydi. Kendi halinde yaşıyordu ve kimseye bir zararı yoktu."

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