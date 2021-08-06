Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un adı başka bir şüpheli ölüm vakasına karışmıştı. Gözaltına alınan Ümitcan Uygun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Ümitcan Uygun kimdir? Nerelidir? | Ümitcan Uygun tutuklandı mı? İşte detaylar.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR? NERELİDİR?

Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun'un adı yine bir skandalla anıldı. Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ankara'da, Esra Hankulu'nun ölümü ile ilgili gözaltına alınan 27 yaşındaki Ümitcan Uygun, polisteki ilk ifadesinde, genç kadının ölümüyle ilgisi olmadığını belirtti.

Gözaltında bulunan Furkan G. ise "Sabah ezanından sonra Ümitcan, Esra'yı odaya götürdü. Esra ile konuşuyorlardı yani Esra baygın ya da uyur vaziyette değildi" ifadesini verdi.

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan bir diğer isim Dilan C.'nin de ifadesi ortaya çıktı.

Dilan C. ''Uyandığımda bir işim vardı, bunu söylemek için Esra'nın odasına gittim. Esra'ya seslendim ama uyanmadı. Esra’yı öyle görünce korktum'' dedi. Dilan C. daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü.

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ümitcan Uygun tutuklandı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle gözaltına alındığı belirtildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun’un gözaltına alınması sonrası ‘@umitcanuygun_’ sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna hatırlattı. Uygun Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınmıştı.