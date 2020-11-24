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  3. Ümitcan Uygun'dan sosyal medyada kötü yorum yapanlara tepki: ''Kudurun''

Ümitcan Uygun'dan sosyal medyada kötü yorum yapanlara tepki: ''Kudurun''

Ankara Keçiören ilçesindeki evinde cansız cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan eski sevgilisi Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabındaki yaptığı canlı yayında söylediği sözler vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Kötü yorum yapanlar için söylediği sözler ekranlara böyle yansıdı.

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24 Kasım 2020 Salı 15:13
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