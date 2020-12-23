Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine şok tehdit: Seni de öldürürüm

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü henüz aydınlatılamadı. Çakır'ın intihar ettiği iddia edilse de bulgular genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceğini gösteriyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun baş şüpheli olarak biliniyor. Gözaltılar sonrası serbest bırakılan Ümitcan Uygun sosyal medyada bir TikTok fenomenini canlı yayında tehdit etti.

Uygun'un dün açtığı canlı yayınına yayına TikTok fenomeni Abdullah S. katıldı.

"BENİ DE Mİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERECEKSİN?"

Yayında birçok yorum yapılırken, fenomen Abdullah S. de "Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin? Adalet yerini bulacak" dedi.

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM" DEYİP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Alkollü olduğu düşünülen Uygun bu yoruma sinirlendi. Tehdit ve küfürler savurmaya başlayan Uygun, "Seni de öldüreceğim" ifadesini kullandı. Uygun'un bu sözleri videoda bulunan kullanıcılar tarafından tepki çekti.

YAKIN ARKADAŞI DA REŞİT OLMAYAN BİR KIZLA BİRLİKTE

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.