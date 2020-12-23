Ümitcan Uygun'dan Tiktok fenomenine tehditkar sözler: ''Seni de öldüreceğim''

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni Abdullah S.'yi canlı yayında tehdit etmesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Uygun'un Abdullah S.'ye "Seni de öldüreceğim'' demesi ise yayındaki takipçilerden büyük tepki aldı. O anlar kameraya anbean böyle kaydedildi.