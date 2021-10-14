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  3. Ümitcan Uygun'la geceyi geçirdikten sonra evinde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!

Ümitcan Uygun'la geceyi geçirdikten sonra evinde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde Ümitcan Uygun ile geceyi geçirmesinin ardından şüpheli şekilde ölen Esra Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ümitcan Uygun'la geceyi geçirdikten sonra evinde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!

Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümünde baş şüpheli olan ve uzun süre adı gündemden düşmeyen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Ankara'da gözaltına alınmış daha sonra ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir süre sonra cezaevinden çıkan Uygun, bu kez Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle tekrar gündeme gelmişti.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Olay gecesi Hankulu'nun yanında olduğu öğrenilen Ümitcan Uygun soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaylar sonrası Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu. 

Ümitcan Uygun tutuklanmıştı, Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Esra Hankulu'nun ölüm nedenine ilişkin olarak hazırlanan Adli Tıp Raporu'nda Hankulu'nun Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiğine yer verildi. 

Ümitcan Uygun tutuklanmıştı, Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
 

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