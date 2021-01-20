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  3. Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın

Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın

Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı dahil herkesi ölümle tehdit etti.

Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın

Ankara’daki evinde kapıya bornoz kemeriyle asılı halde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu içerken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından  'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun'un ağabeyi başta sunucu Müge Anlı olmak üzere kardişine tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.

"MÜGE ANLI BUNU SEN DE TADACAKSIN"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

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''HAYATLARIYLA ÖDEYECEK''

Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' dedi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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