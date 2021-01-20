Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya şok tehdit: Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın

Ankara’daki evinde kapıya bornoz kemeriyle asılı halde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu içerken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanan Uygun'un ağabeyi başta sunucu Müge Anlı olmak üzere kardişine tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.

"MÜGE ANLI BUNU SEN DE TADACAKSIN"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

''HAYATLARIYLA ÖDEYECEK''

Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' dedi.

Tepkiler yerini buldu! Canlı yayında uyuşturucu içen Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Ümitcan Uygun'a eliyle uyuşturucu içiren o kadın konuştu: Ümitcan getirdi ve beraber kullandık

Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere tekme tokat saldırdı!

Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Kadınların çıplak fotoğraf gönderdiği mesajlar ifşa edildi

Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine şok tehdit: Seni de öldürürüm

Ümitcan Uygun'dan sosyal medyada pes dedirten sözler: Delirin, kafayı yiyin

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ailesine fotoğraflı tehdit