Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında çıkan iddiaların ardından Ankara'da ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Şüpheli ölümün ardından Ümitcan Uygun ve eşi Durak Uygun yaptıkları konuşmalarda Müge Anlı ve ekibini suçladı.

19 yaşındaki Aleyna Çakır Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşıyordu.03.06.2020 (Çarşamba) günü evinin salonunda yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı olarak bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

Uygun'un ortaya çıkan şiddet görüntülerinin ardından cinayet üzerinde duran polisler Ümit Can Uygun’u gözaltına aldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak ölümünün sır perdesini aralamaya başladı.

Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulundu.

Olayların ardından dün itibari ile Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında Bakanlık soruşturma başlattı.

Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun dün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş edilmiş olarak ölü bulundu.

Ailesi olayı intihar olarak nitelendirse de kadının ormanlık bir alanda bulunması ve ayakkabısının çıkmış olması oraya kadar sürüklendiğini ve yeni bir cinayet olduğu iddiasını güçlendirdi.

ÖLÜMÜNDEN MÜGE ANLI'YI SORUMLU TUTTU

Gülay Uygun'un ölü bulunmasının ardından, oğlu Ümitcan Uygun ile eşi Mehmet Uygun kameralar karşısına geçerek Müge Anlı'yı suçladılar. Gülay Uygun'un atılan iftiralara dayanamadığını ve bu yüzden de intihar ettiğini iddia ettiler.