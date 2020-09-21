Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyor
Müge Anlı'nın programında araştırdığı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından aynı şekilde ölen Gülay Uygun'un feci ölümünde son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümü ile ilgili soru işaretleri kafaları karıştırmaya devam ediyor.
Müge Anlı'nın programında işlediği Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz gün bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ölümü intihar olarak gösterilse de ortaya çıkan detaylar şüpheleri arttırdı. Peki Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Aleyna Çakır olayı nedir?