21 Eylül 2020 tarihli ve 31251 sayılı Resmi GazeteCumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları o manşet için suç duyurusunda bulunduÜmitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyorGalatasaray'da orta sahaya Seri ve Khedira düşünülüyor!21 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?21 Eylül On numara çekilişi saat kaçta? On numara nasıl oynanır?Bakan Albayrak'tan yüz yüze eğitim kutlamasıHaftalık burç yorumu 21-27 Eylül 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandıBingöl’de 92 köye yeni asfalt
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyor

Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyor

Müge Anlı'nın programında araştırdığı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından aynı şekilde ölen Gülay Uygun'un feci ölümünde son dakika gelişmeleri yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümü ile ilgili soru işaretleri kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyor

Müge Anlı'nın programında işlediği Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz gün  bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ölümü intihar olarak gösterilse de ortaya çıkan detaylar şüpheleri arttırdı. Peki Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Aleyna Çakır olayı nedir? 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT