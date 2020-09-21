Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Müge Anlı sır perdesini aralıyor

Müge Anlı'nın programında işlediği Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz gün bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ölümü intihar olarak gösterilse de ortaya çıkan detaylar şüpheleri arttırdı. Peki Ümitcan Uygun'un annesi öldürüldü mü? Aleyna Çakır olayı nedir?