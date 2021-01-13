Ümitcan Uygun'a eliyle uyuşturucu içiren o kadın konuştu: Ümitcan getirdi ve beraber kullandık

Türkiye'nin artık yakından tanıdığı Ümitcan Uygun, uyuşturucu içerken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine 'uyuşturucu içmek ve özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun, ifadesinde uyuşturucuyu videoda yanında bulunan kadından aldığını iddia etmişti. Uygun'a, eliyle uyuşturucu içiren Fadime Büşra G. de bugün gözaltına alındı. Fadime Büşra G. ise ifadesinde , Ümitcan Uygun'u suçladı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Uygun'un tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde olayı şöyle anlatmıştı;

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum"

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''UYUŞTURUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ''

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" diyerek Uygun'u suçladı.

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