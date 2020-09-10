Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden skandal sözler: Gece kulüplerinde çalıştırdı

Müge Anlı'nın programında aydınlatılmaya çalışılan Aleyna Çakır'ın süpheli ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ümitcan Uygun için evden kaçtığını söyleyen bir kadın programa bağlandı ve Uygun tarafından nasıl şiddet gördüğünü anlattı.

''UYGUNSUZ RESİMLERİMİ ÇEKTİ''

İsmini vermek istemeyen ve 24 yaşında olduğunu söyleyen genç kadın, Ümitcan Uygun için evden kaçtığını ancak Uygun'un ona bir sürü psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi. Genç kadın, ''Uygunsuz resimlerimi çekti. Benden kurtulamazsın dedi. Beni gece kulüplerinde çalıştırmak için zorladı. Çok kötü şeyler yaşadım. Şikayetçi olamadım, elinde resimlerim olduğunu biliyordum... " dedi.

''GECE KULÜPLERİNDE TABAKLARDAN KALANLARLA KARNIMI DOYURUYORDUM''

Ümitcan Uygun'un kendisini tehdit ve şantajla çalıştırdığını söyleyen genç kadın, ''Beraber olduğumuz sürece benim üzerimden para kazandı. Ben bir ekmek bile alamıyordum. Gece kuluplerinde tabaklardan kalanlarla karnımı doyuruyordum. Benim elime para geçmiyordu. Bir miktar benim elime geçiyordu, ne kadar para kazandığımı bile bilmiyordum. Kazandığım parayı elimden alıyordu." diye konuştu.

''ALEYNA AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYORDU''

Aleyna ve Umutcan'ı yakından tanıyan gizli bir kadın tanık stüdyoda bildiklerini anlattı. Çakır'ın ailesini korumak için ''Ailem yok, yetiştirme yurdunda yaşadım'' diye söylediğini anlatan gizli tanık ,''Aleyna okumak istiyorum. Bu alemden kurtulacağım, mahfoldum. diyordu'' dedi.

''ÜMUTCAN 'ALEYNA'YI BEN ÖLDÜRDÜM' DEDİ''

Gizli tanık Aleyna'nın ölümüne ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Umutcan Uygun'un ''Aleyna'yı ben öldürdüm.'' dediğini söyleyen gizli tanık , ''Umutcan benim elimden kim kurtulmuş diye bağırdı'' diye konuştu.

''ALEYNA SABRIMI ZORLUYOR, ÖLDÜRECEĞİM''

Ümitcan Uygun'un eski bir iş arkadaşı da Müge Anlı'ya konuştu. Aleyna'nın Ümitcan ile birlikte ölmeden bir gün önce çalıştığı iş yerine geldiğini belirten ismini vermek istemeyen kadın, Ümitcan'ın ''Aleyna sabrımı zorluyor, öldüreceğim'' dediğine şahit olduğunu söyledi. Olayın Aleyna ölmeden bir gün önce yaşanması Aleyna'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

AİLESİ YIKILDI

Duydukları karşısında şok geçiren Çakır'ın anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.