Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Kadınların çıplak fotoğraf gönderdiği mesajlar ifşa edildi

21 yaşındaki Aleyna Çakır, Kırşehir'deki ailesinden ayrılarak Ankara Keçiören'e e yerleşmiş ve burada Ümitcan Uygunla tanıştıktan bir süre sonra evde bornoz kemeriyle kapıya asılı halde bulunmuştu. Defalarca gözaltına alınan Uygun her seferinde serbest bırakılmıştı.

Aile, Müge Anlı'nın programına çıkıp yardım istese de fayda etmemişti. Ümitcan Uygun'un genç kıza şiddet uyguladığı görüntüler ve ses kayıtları olmasına rağmen serbest bırakılması tüm Türkiye'de tepkiye yol açmıştı.

HESABI ÇALINDI, MESAJLARI İFŞA EDİLDİ

Adı cinayetle anılan Uygun'un dün gece sosyal medya hesaplarından biri çalındı. Dün gece geç saatlerde ise @dampyofficial isimli Instagram kullanıcısı, Ümitcan Uygun'un Instagram hesabını (um1tcanuygun.06) hackleyerek mesajlarını ifşa etti.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un Instagram hesabının hacklenmesinin ardından kadınlarla olan iğrenç konuşmaları ifşa edildi.

Kadınlarla olan iğrenç yazışmalar da sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o mesajlardan bazıları:

Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' soruşturması: 'Seni öldüreceğim' demişti, yine serbest bırakıldı

Ümitcan Uygun'dan sosyal medyada pes dedirten sözler: Delirin, kafayı yiyin