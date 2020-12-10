Ümitcan Uygun ile fotoğraflar paylaşan genç bir kadının attığı tweetler gündem oldu!

Geçtiğimiz aylarda Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından sevgilisi Ümitcan Uygun sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilmişti.

Olayların ardından annesi de gizemli bir şekilde ölen Ümitcan Uygun'un uzun bir aradan sonra yeniden bir başka kadınla içki içerken çekilen görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Genç kadının Instagram hesabından paylaşıldığı anlaşılan fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Fotoğrafı görenler "Keşke bunu görmeseydik" ve "Hem de bir kadın onu sevmediği için öldürüldü" gibi yorumlarda bulunarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

İşte olay yaratan o tweetler;