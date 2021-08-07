Ümitcan Uygun'un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı! Esra Hankulu'nun tırnaklarında DNA'sı bulundu

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Aleyna Çakır'ın 3 Haziran'da Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ümitcan Uygun'un evinde boynunda iple asılı şekilde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan Ümitcan Uygun , geçtiğimiz aylarda uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ümitcan Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Daha sonra ise 17 Temmuz'da ise tahliye edilen Ümitcan Uygun bir kez daha adını bir ölümle kamuoyuna Esra Hankulu'nun evine şüpheli ölümüyle adını hatırlattı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un tutuklanma nedeni ortaya çıktı.

Kararda, Uygun'un olaydan sonra arkadaşlarına “evde olduğumu gizli tutun, polise söylemeyin" dediği belirtildi. Hankulu'nun tırnaklarında Uygun'un DNA'sı çıktı.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ KARARDA YER ALDI

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ümitcan Uygun'un üzerine yüklenen kasten öldürme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile şüphelinin üzerine atılı suçlamanın kasten öldürme olduğu, kasten öldürme suçunun Ceza Mahkemesi Kanununun 100/3-a-3 maddesinde düzenlenen ve tutuklama sebeplerinin var sayıldığı katalog suçlardan olduğu, suç için kanunda öngörülen yaptırımın müebbet hapis cezası olduğu, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair soruşturma dosyasında mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, şüphelinin serbest bırakılması halinde tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimalinin varlığına dair yine dosya kapsamında anlatımlarının yer aldığı, diğer şüpheliler Dilan Civelek ve Furkan Gürgil'in beyanlarına göre maktul Esra Hankulu ile şüpheli Ümit Uygun'un ölümün gerçekleştiği gün aynı odada kaldıkları, ölenin hayatını kaybetmeden önce ağır bir rahatsızlık geçiriyor olmasına ve mevcut delillerinden anlaşıldığı üzere şüphelinin bunu biliyor olmasına rağmen saat 08.00 sularında kimseye haber vermeden evden çıktığı, şüphelinin, Dilan Civelek ve Furkan Girgil'in beyanları ile sabit olduğu üzere evde bulunduğunun gizli tutulmasını ve isminin kolluk görevlilerine bildirilmemesini istediği, 08/08/2021 tarihinde Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı raporunun 9b maddesinde ölen Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktak alleleri değerlendirmeye müsait olmayan Y- STR DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile şüpheli Ümit Uygun'un Y- STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak tespit edildiği, fiilin kanunda karşılığı olan cezanın miktarının dikkate alınarak adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakta şüphelinin CMK.100 vd. maddeleri gereğince tutuklanmasına"

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