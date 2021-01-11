Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere tekme tokat saldırdı!

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun arkadaşlarıyla bir odada uyuşturucu içerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki çekmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan gözaltı kararı çıkardı.

KARAR VERİLDİ

Polis ekiplerinde emniyete götürülen 2 kişiden T.K., polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Uygun, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uygun, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Uygun’un “uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİLER

Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun’un yakınlarının hedefi oldu. Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun’un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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